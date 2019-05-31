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مودريتش يُثني على نجم برشلونة

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:54 م
مودريتش يُثني على نجم برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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أثنى النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان فريق برشلونة.

وقال مودريتش، خلال تصريحات صحفية عن فيدال: "فيدال لاعب كبير، لقد قدم مسيرة كروية عظيمة وسيواصل فعل ذلك". 

وأضاف لوكا عن فيدال بقوله: "لقد فزنا بثلاث بطولات أووبية متتالية (يقصد ريال مدريد)، ويمكن لمنتخب تشيلي فعل ذلك أيضًا في كوبا أمريكا".
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