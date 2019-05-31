مودريتش يُثني على نجم برشلونة

أثنى النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان فريق برشلونة.





وقال مودريتش، خلال تصريحات صحفية عن فيدال: "فيدال لاعب كبير، لقد قدم مسيرة كروية عظيمة وسيواصل فعل ذلك".



