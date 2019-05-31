فاتورة مياة يونيو 2019 الآن | عبر موقع شركة المياة القابضة .. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

لعل فاتورة مياه يونيو 2019 تنال إهتمام كافة الشعب المصري، بعدما قامت الشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة بالإعلان عن أحدى خدماتها الجديدة، وهي الخدمة الإلكترونية عن الإستعلام عن فواتير مياه يونيو من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ولعل هذة الخدمة يتم تقديمها للمواطنين عبر رابط البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، ولعل خدمة فوري الأكثر انتشاراً في جميع محافظات الدولة المصرية تمكن المشترك على سداد فاتورة مياه مايو في ثوان معدوده، كما تعمل البوابة المصرية على تقديم العديد من الخدمات التي تهم المواطن المصري.





خدمة ورابط الإستعلام عن فاتورة مياه يونيو 2019

من هنــــــــــــــــا. لعل الجميع على علم بما تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحي المصرية من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة مياه يونيو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للمواطنون





لعل الجميع يرغب في معرفة فاتورة مياه يونيو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك مياه الشرب الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار مياه الشرب ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة مياه الشرب الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.





من هنــــــــــــــا، * خدمة الاستعلام عن فاتورة مياه يونيو في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ربما تجد الموقع تحت الصيانة مع عبارة الخدمة سوف تتاح قريباً، نظراً لحدوث تطويرات كثيره لتقديم خدمة أفضل للمواطن.





قبل الاستعلام عن فاتورة مياه يونيو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال مياه الشرب خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية: