فاتورة مياة يونيو 2019 الآن | عبر موقع شركة المياة القابضة .. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:01 م
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لعل فاتورة مياه يونيو 2019 تنال إهتمام كافة الشعب المصري، بعدما قامت الشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة بالإعلان عن أحدى خدماتها الجديدة، وهي الخدمة الإلكترونية عن الإستعلام عن فواتير مياه يونيو من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ولعل هذة الخدمة يتم تقديمها للمواطنين عبر رابط البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، ولعل خدمة فوري الأكثر انتشاراً في جميع محافظات الدولة المصرية تمكن المشترك على سداد فاتورة مياه مايو في ثوان معدوده، كما تعمل البوابة المصرية على تقديم العديد من الخدمات التي تهم المواطن المصري.
خدمة ورابط الإستعلام عن فاتورة مياه يونيو 2019
لعل الجميع على علم بما تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحي المصرية من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة مياه يونيو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للمواطنون من هنــــــــــــــــا.
لعل الجميع يرغب في معرفة فاتورة مياه يونيو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك مياه الشرب الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار مياه الشرب ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة مياه الشرب الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.
* خدمة الاستعلام عن فاتورة مياه يونيو في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من هنــــــــــــــا، ربما تجد الموقع تحت الصيانة مع عبارة الخدمة سوف تتاح قريباً، نظراً لحدوث تطويرات كثيره لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
قبل الاستعلام عن فاتورة مياه يونيو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال مياه الشرب خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:
– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة مياة يونيو المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
– ومن ثم نختار شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة شركات مياه الشرب المسئولة عن التحصيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها.
– ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث.
– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة مياه يونيو 2019.
وهنا نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من المقال، عسى أن نكون قد قدمنا المعلومة بسهولة ويسر، وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام مياه الشرب، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل مياه الشرب ، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك مياه الشرب، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام مياه الشرب في حالة الإحتياج الحقيقي لها.
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