أحمد صلاح حسني يطبع وشمًا على ذراعه في "حكايتي" (صورة)

كشفت إحدى لقطات الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري، وجود "وشم" مطبوع على منطقة أسفل ذراع الفنان أحمد صلاح حسني، الذي يشاركها بطولة العمل.





"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، وفاء عامر، نهال عنبر، جميل برسوم، هنادي مهنى، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.