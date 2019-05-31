ننشر رقم شكاوي حساب المواطن | طريقة تقديم اعتراض على قيمة الاستحقاق للدعم الدفعة الـ18

رقم شكاوى حساب المواطن يعد من أكثر الروابط بحثا على الإنترنت من قِبل المواطن السعودي خلال الفترة الحالية، هو رقم حساب المواطن للشكاوى، الذي يمكن من خلاله الاعتراض على قيمة الدعم المقدم لهم، ولقد تم إطلاق برنامج حساب المواطن بغرض تخفيف الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية التي تقوم بها الدولة، ويعجز الكثير من الأفراد عن كيفية الوصول إلى حساب المواطن، ولكننا اليوم سنوضح بالتفصيل كيفية التقدم بالشكوى على حساب المواطن.





الشروط المتبعة للتقدم بالشكاوى على حساب المواطن.





يجب توافر عدة شروط قبل تقديم الشكوى على حساب المواطن





الشرط الأول: التأكد من وجود اختلاف بين المبلغ المودع في حساب المستفيد عن المبلغ الذي تم احتسابه بالموقع.





الشرط الثاني: التأكد من وجود أهلية جميع التابعين معه لكي يتم تطبيق عليه الاستحقاق.





كيفية تقديم شكاوى حساب المواطن.





قيام المواطن المستحق للدعم بتسجيل الدخول على برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية بالعضوية الخاصة به.





قم بملء الاستمارة الظاهرة على صفحة البوابة التي تختص بتقديم الشكوى.





أما في حالة رفض البرنامج للشكوى المقدمة، يجب أن يتقدم بطلب شكوى أخرى جديدة.





في حالة ان البرنامج قد أثبت بالفعل استحقاق المواطن في الشكوى التي قدمها، يتم تعويضه بصفة رجعية خلال مدة تصل إلى خمسة شهور من موعد تقديم الشكوى.









رقم شكاوى حساب المواطن.





رقم شكاوى حساب المواطن.





بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر الاتصال من خلال الرقم الموحد "19912".





إيداع الدفع 18 من الدعم في حساب المواطن.





لقد أعلن حساب المواطن عن إيداع الدفعة الثامنة عشر بداية من يوم الخميس الموافق 9-5-201، لذلك على جميع المستفيدين استكمال طلباتهم.





الفئات المستحقة للدعم المادي المقدم من حساب المواطن.









حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة فئات تستحق الدعم منها:





رب الأسرة حامل بطاقة التنقل.





المواطن السعودي حامل بطاقات التنقل ومستقل السكن.





المواطن السعودي مستقل السكن.





المواطنة السعودية المتزوجة من شخص لا يحمل الجنسية السعودية.





رب الأسرة السعودي حتى إذا كان أرملة أو مطلقة.





متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن.





- الهوية الوطنية وكرت العائلة.





- معلومات عن العمل وعن الراتب.





- معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.





- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.





- رقم الحساب البنكي الذي يجب أن يكون نشطًا.





- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.





- يجب ألا يتجاوز الراتب عن عشرين ألف ريال.





يمكن للمسجلين في حساب المواطن تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الحالية، وفي حال قبول الاعتراض، تصرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.









شروط الأهلية في حساب المواطن