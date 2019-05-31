توصيل التيار الكهربائي لأنفاق قناة السويس من موزع شرق وغرب بورسعيد (صور)

قام المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بزيارة مفاجأة لقطاع كهرباء بورسعيد، حيث حضر اطلاق التيار الكهربائي لموزع شرق بورسعيد الجديد والذي يمد الانفاق بالطاقة الكهربائيه من الناحية الشرقية، كما حضر ايضا اطلاق التيار لموزع غرب بور سعيد والذي يمد الانفاق بالطاقة الكهربائية من الناحية الشرقيه.





وقدم رئيس الشركة الشكر والتقدير للعاملين بقطاع كهرباء بورسعيد والعاملين بالشركة لسرعة تنفيذهم للمشروعات القومية العملاقة والانتهاء من تنفيذها قبل الميعاد المحدد بوقت كاف.