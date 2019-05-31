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مروان شهيد يستعد للمشاركة في الجزء الثالث من "الحفرة"

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:36 م
مروان شهيد يستعد للمشاركة في الجزء الثالث من الحفرة
مروان شهيد
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يارا أحمد
 
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يستعد الفنان المصري من أصل عراقي مروان شهيد، لثاني أعمالة في الدراما بعد أن حقق نجاح مبهر في مسلسل "الهيبة" والذي كان من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، ومن بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ويقوم بالتجهيز للجزء الثالث للمسلسل التركي " الحفرة" هو مسلسل تركي درامي اكشن و جريمة، من انتاج شركة القمر للانتاج من بطولة أراس بولوت إينملي و ديلان تشيتشك دنيز و اركان كولتشاك كوستنديل تدور أحداث المسلسل حول أحد أحياء مدينة إسطنبول.

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