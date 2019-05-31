تعرف على مدينة نازاري البرتغالية .. حقائق شيقة

تقع نازاري وسط البرتغال وهي منطقة تزخر بأنواع مختلفة من الأماكن المثيرة للاهتمام ،ستجد فيها أحد أشهر المنتجعات في المنطقة او بامكانك زياره منتجع التزلج هناك اضافة الى مواقع اليونسكو المدرجة على لائحة التراث العالمي في الكوباتشا مع صحنها ذو الارتفاع 65 قدما اضافة الى المقبرة القوطية هناك للملك بيدرو الاول او زياره كونفينتو دي كريستو في قرية تومار.





أما محبي المشي على شاطئ المحيط فبإمكانك فعل ذلك على شواطئ سلفر كوست اضافة الى شبكة شواطئ الأنهار المعروفة في البلاد.





المناخ تصل درجات الحرارة الى 85 فهرنهايت في الصيف ، اما في شهر يناير فيمكن أن تصل الحرارة إلى 50 فهرنهايت حيث يعد يناير أكثر الشهور برودة هناك حيث ان نازاري لا تتماشى مع الأشخاص الذي يفضلون الشمس طوال العام أما في نوفمبر فيبلغ مستوى هطول الأمطار ثلاث بوصات ونصف اي اقل من العاصمة لشبونة ذات الخمس بوصات من متوسط هطول الأمطار.





الحياة في نازاري تعد نازاري احدى المدن الملائمة للعيش في البرتغال حيث تتوفر خدمة الحافلات وسيارات الأجرة وتنتشر فيها المطاعم الكثيرة والمقاهي اضافة الى السوق المحلي في المدينه ومحلات السوبر ماركت العديدة هناك.





يوجد في هذه المدينة تجمعاً للمغتربين ومن الممتع استكشافها مع السياح الآخرين سيرا على الاقدام بشكل افضل مما لو استقلت حافلة او سيارة اجرة اما تكلفة العيش بشكل عام فهي اقل بكثير من العاصمة لشبونة او مدينه بورتو.



