أدى مناسك العمرة.. ملخص زيارة السيسي للملكة السعودية في يومها الثاني

وتقدم "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في قمة مكة.

الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مناسك العمرة، بالتزامن مع تواجده بمكة المكرمة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عمران خان، رئيس وزراء باكستان، بمقر إقامته فى مكة المكرمة، وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة تلك التجارية.

وأعرب الرئيس السيسي عن حرصه لتعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.

وأكد رئيس وزراء باكستان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة، ومشدداً على أن باكستان تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وامن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

السيسي يشارك في القمة العربية الطارئة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة، والتي انطلقت اليوم، بقصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وأكد الرئيس خلال كلمته: "قمتنا تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن العربي القومي.. وأمن منطقة الخليج العربي يرتبط إرتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.. والحزم مطلوب لتصل رسالة مفادها أن العرب لن يقبلوا المساس بحقوقهم".

وتابع: "الهجمات التى تعرضت لها السعودية والإمارات تمثل أعمالا إرهابية.. وعلينا كعرب تفعيل أليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، ونتضامن بالكامل مع الأشقاء في السعودية والإمارات وندعم كافة الإجراءات التى يتخذونها.. وعلينا التعامل مع جميع مصادر التهديد في المنطقة وفي المقدمة القضية الفلسطينية.

كما وجه السيسي رسالة أخرى تمثلت في أنالدول العربية لا تقبل بتواجد قوات عسكرية لطرف إقليمي في دولتين عربيتين، مشيراً إلى ضرورة معالجة الإزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن.

وشدد الرئيس على أنه في الوقت الذي لن تتسامح فيه مع أي تهديد لأمن الدول العربية، نظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، ولنا في قوله تعالى "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" نبراس ومبدأ نهتدي به.

السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمقر إقامته بمكة المكرمة، وأعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.

وأكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مُشيرًا إلى استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، فى إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي، ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد السيسى تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خصوصًا فى ظل التحديات العديدة التى تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، التى تتطلب تضافر الجهود الإفريقية للتصدي لها، من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.