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"الأمن العام" يدعو المواطنين والمقيمين لتأجيل عمرة الـ27 من رمضان

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:47 م
الأمن العام يدعو المواطنين والمقيمين لتأجيل عمرة الـ27 من رمضان
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الفجر السعودي
 
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وجه الأمن العام، اليوم الجمعة، تزامنًا مع انعقاد قمم مكة 2019، دعوة هامة إلى المقيمين والمواطنين الذين يؤدون مناسك العمرة .

وقال الأمن العام في رسالته: "أخي المواطن والمقيم، الأمن العام يدعوك لتأجيل أداء العمرة ليلة 27 من رمضان أو ليلة الجمعة؛ تفاديًا للزحام وحفاظًا على سلامتك"، حيث يؤدي عدد من الرؤساء المشاركين في قمم مكة 2019 العمرة، وهو ما زاد من الزحام في مكة.

وتأتي دعوة الأمن العام تزامنًا مع انعقاد قمم مكة 2019، التي انطلقت فعالياتها أمس على أن تٌختتم في الـ 27 من شهر رمضان الجاري.

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