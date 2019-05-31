عاصفة مطرية تضرب حي الشرائع بمكة المكرمة

ضربت عاصفة مطرية، اليوم الجمعة، حي الشرائع بمكة المكرمة، حيث شهدت المنطقة هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الماضية .

ووثق فيديو لحظة هطول الأمطار بقوة وسط هبو ب الرياح في شوارع الشرائع، وسط ارتباك قائدي السيارات.

وكانت شهدت مكة أمطار رعدية وصواعق خلال الساعات الماضية ، والتي نشرت مناخ روحاني على المعتمرين.