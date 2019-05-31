عاصفة مطرية تضرب حي الشرائع بمكة المكرمة
الجمعة 31/مايو/2019 - 07:40 م
الفجر السعودي
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ضربت عاصفة مطرية، اليوم الجمعة، حي الشرائع بمكة المكرمة، حيث شهدت المنطقة هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الماضية .
ووثق فيديو لحظة هطول الأمطار بقوة وسط هبو ب الرياح في شوارع الشرائع، وسط ارتباك قائدي السيارات.
وكانت شهدت مكة أمطار رعدية وصواعق خلال الساعات الماضية ، والتي نشرت مناخ روحاني على المعتمرين.
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