العالم × أسبوع.. اتساع رقعة حرائق الغابات في ألبرتا الكندية.. وأمريكا تتهم روسيا بإجراء تجارب نووية

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها اتساع رقعة حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا الكندية، والأمم المتحدة ترسل فريقًا لبحث تفشى الإيدز فى باكستان.

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اتساع رقعة حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا الكندية

أعلنت السلطات في مقاطعة ألبرتا الكندية تفاقم حرائق الغابات المندلعة منذ أكثر من أسبوع في شمال المقاطعة الغنية بالبترول، واتسعت رقعة الحرائق من 150 ألف هكتار إلى 230 ألف هكتار، وهو ما أدى إلى زيادة عدد النازحين ليصل مجموعهم إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال وزير الزراعة والغابات في المقاطعة، دافين دريشن، إن كثافة أعمدة الدخان المتصاعد في سماء المنطقة تسبب في زيادة عدد النازحين، وأن الحريق المندلع في تشاك كريج يمتد بسرعة قوية، وأن الحريق اتسع على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب في الساعات القليلة الماضية، حيث بلغت سرعته 23 مترا في الدقيقة.

ولاتزال نحو عشرة حرائق خارج نطاق السيطرة من بين نحو 28 حريقًا في شمال المقاطعة، وفقا لويزر الزراعة في ألبرتا.

الأمم المتحدة ترسل فريقًا لبحث تفشى الإيدز فى باكستان

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن منظمة الصحة العالمية، أرسلت فريقًا متخصصًا، في فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، من خبراء منظمة الصحة العالمية، إلى باكستان، بعد تقارير تفيد بتفشي الفيروس في إحدى مقاطعات البلاد، وتسجيل أكثر من 600 حالة إصابة محتملة حتى الآن، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

الآلآف في منغوليا يطالبون بتنحي الحكومة بسبب الفساد

شارك آلاف المواطنين بمنغوليا في مسيرة جابت شوارع العاصمة أولان باتور، للمطالبة بتنحي الحكومة على خلفية مزاعم بالفساد وإخفاقها في إنعاش الاقتصاد، وبسبب نزاعات مع شركات استثمار أجنبية إضافة إلى الإفراط في الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار السلع الأولية انزلقت البلاد في أزمة اقتصادية في عام 2016 ولم تتعافى من آثارها بعد، وهتف المحتجون "استقيلوا… استقيلوا… استقيلوا".

الرئيس الروسي يأمر بتغيير أسماء 12 مطاراً

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، بتغيير أسماء 12 من المطارات الرئيسية في أنحاء البلاد، وتغيرت أسماء المطارات الثلاثة الأكثر ازدحاماً في العاصمة موسكو.

وصار اسم مطار شيريميتيفو الدولي يحمل اسم "الكسندر بوشكين"، الشاعر والكاتب المسرحي والروائي الذي ينتمي للقرن التاسع عشر، كما أصبح مطار دوموديدوفو الدولي يحمل اسم العالم "ميخائيل لومونوسوف" (القرن الثامن عشر)، وتحول اسم مطار فنوكوفو الدولي إلى مطار "أندري تيوبلوف"، مصمم الطائرات في الاتحاد السوفيتي السابق، ولم يتضمن المرسوم سبباً لتغيير الأسماء.

وكان مدون من محطة "إيكو موسكافي" المستقلة التي تتمتع بشعبية تنبأ في وقت سابق بأن عملية التغيير ستتطلب مخصصات مالية كبيرة، وكتب المدون فيودور كراشنينيكوف أواخر العام الماضي:"تصميمات جديدة، شاشات، لوحات، وغير ذلك... يعني كل هذا بالطبع أوامر (حكومية) وعقوداً وأموالاً كثيرة".

أمريكا تتهم روسيا بإجراء تجارب نووية

تعتقد الولايات المتحدة، أن روسيا ربما تجري تجارب نووية على مستوى منخفض، حسبما أكدّ مسؤول مخابرات أمريكي، بينما قال رئيس هيئة مراقبة معاهدة نووية عالمية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث مثل هذه الانتهاكات من جانب موسكو.

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة جديدة لتركيا

في خضم مساعي أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبي، أعد هذا الأخير تقريرا يكشف حجم الأزمة التي تعيشها تركيا، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة بحق الشعب وحقوقه.