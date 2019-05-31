نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 وجميع المحافظات برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج طلاب 3 اعدادي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة وفي جميع المحافظات برقم الجلوس وفق ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم من العام الميلادي عن إعلان نتائج الطلاب في محافظة القاهرة بعد أن تم إعتماد النتيجة من قبل محافظ القاهرة، وسوف نضع لحضراتكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس متمنين لكم النجاح والتوفيق.





قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 في محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018/2019 وقد تقدم لأداء الإمتحان 153ألف و126 طالب وطالبة تم نجاح 149932 ألف من جميع الطلاب بنسبة نجاح وصلت إلى 80 في المائة، وسوف يتم الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطالب من الرابط في فقراتنا التالية.





نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تم اليوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019 إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بعد أن تم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ بالأمس، وسوف يتم توزيع الدرجات علي جميع المدارس خلال الأيام المقبلة ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من المدرسة للتأكد من نتيجتهم حيث أن النتيجة على الموقع لا يعتد بها أو من خلال الإنترنت.





يمكن وضع رقم الجلوس فقط في تعليق مستقل في هذه المقالة أو الدخول علي الرابط التالي لمعرفة النتيجة وسوف نقوم بمساعدة كل التلاميذ في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية وفق الرابط الذي حددته موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب الذي سنضعه لحضراتكم.





رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

بعد أن ترقبنا أي حديث فيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية واعتماد النتيجة من محافظ الإسكندرية أثناء الساعات الماضية نقدم لحضراتكم رابط من موقع وزارة التربية والتعليم لإعطاء نتائج الطلاب برقم الجلوس فقط أسفل هذه الفقرة، وقد كانت محافظة الشرقية قد شددت على أن تصحيح أوراق حلول التلاميذ يتم في الوقت الحاليّ متوقعا أن يتم إشعار علني حصيلة الإعدادية بالشرقية بعد وقت قريب.





نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019

بعد أن قدمنا لحضراتكم معلومات عن النتيجة الخاصة بمحافظة القاهرة سوف نقدم لحضراتكم معلومات عن المحافظات الأخرى من خلال تحديث المعومات بصورة مستمرة حيث تم الإعلان عن النتيجة في عدد كبير من المحافظات وأخر ما تم الإعلان عنه كان في محافظة القليوبية.





حيث تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية الدور الثاني اليوم بعد أن تم إعتمادها من محافظ القليوبيه ويمكنكم من خلال الرابط الخاص بنتيجة الاعدادية المرفق في الفقرة السابقة الحصول على النتيجة بعد الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات الموجود فوق رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة للعام الميلادي 2019.