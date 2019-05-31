البورصة الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات بعد تصريحات "ترامب"

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، يأتى ذلك في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن اعتزامه تطبيق تعريفات تصاعدية ضد كافة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك على خلفية مأزق الهجرة غير الشرعية.





وعلى خلفية القرار الأمريكي، انخفض سهم جنرال موتورز بنحو 4 بالمئة كما تراجع سهم فورد بنسبة 3.3 بالمئة في بداية الجلسة، حيث لدى الشركتين إنتاج كبير داخل المكسيك والذي قد يتضرر جراء التعريفات.





وتتزامن تلك التطورات مع الموقف المتأزم بين واشنطن وبكين حول الأمور التجارية وسط جمود المفاوضات وفي ظل بدء سريان مفعول الإجراءات الانتقامية من الصين ضد الولايات المتحدة بدءاً من الغد.





وفي سياق آخر، يواصل المستثمرون ترقب استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لكنه جاء أفضل من التوقعات.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 24876.74 نقطة فاقداً حوالي 293 نقطة.





كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.2 بالمئة متراجعاً إلى مستوى 2755.5 نقطة.





وسجل مؤشر "ناسداك" هبوطاً بنسبة تزيد عن 1.3 بالمئة ليتراجع إلى مستوى 7467.6 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.2 بالمئة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1157 دولار.