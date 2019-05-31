فوز حنان مطاوع وريهام عبدالغفور بنصيب "الأسود" في رمضان 2019

رفعت عدد من النجمات شعار "البطولة وحدها لا تكفي"، حيث بالرغم من مشاركتهم بطولة المسلسلات المشاركين بها إلا أنهم حصلوا علي نصيب "الأسد" وأصبحوا الحصان الرابح في موسم رمضان 2019.





حيث من هذه النجمات الفنانة حنان مطاوع، والتي شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والفنانة ريهام عبد الغفور والتي شاركت بمسلسل "زي الشمس" حيث لفتوا الانتباه منذ اللحظات الأولى في عرض الحلقات من المسلسلات.





حيث قام الجمهور بوصف حنان مطاوع علي مواقع التواصل الاجتماعي بـأن الوسط الفني في حاجة لكثير من أمثالها، وأنها عندما ترتدي عباءة الست عايدة تصبح مثلها ويصدقها الجميع، ونالت علي اعجاب واشادة عدد كبير من نقاد الفن في موسم رمضان.





بينما تفاعل الجمهور مع شخصية "فريدة"، والتي تجسدها ريهام عبدالغفور، هذا العام، حيث أكد الجمهور أنها الحصان الرابح في رمضان وبالرغم من اندهاشهم بتصرفات فريدة وأعربوا عن سعادتهم بقتلها ولكن وصفوا ريهام عبد الغفور ببراعة الأداء وأن مشاهدها في العمل تكفي أنهم يتابعوا وأصبحت "فريدة" محل جدال في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح السؤال: "مين قتل فريدة" يشغل الجميع في الشارع.



