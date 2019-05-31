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بومبيو: إذا استخدمت ألمانيا منتجات "هواواي" ستخسر كل شئ

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:07 م
بومبيو: إذا استخدمت ألمانيا منتجات هواواي ستخسر كل شئ
مايك بومبيو
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وكالات
 
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن الولايات المتحدة قد لا تتقاسم معلومات أمنية حساسة مع الدول التي تستخدم شبكات كتلك التي تصنعها شركة "هواوي" الصينية.

وجاء ذلك بعد لقائه نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، التي وقفت حتى الآن مع شركائها الأوروبيين، في مقاومة الدعوات الأمريكية لحظر منتجات الشركة الصينية المصنعة لشبكات المحمول "5G" التي يتم إنشاؤها حاليًا.

و قال بومبيو إن الدول ستتخذ "قرارات سيادية" بشأن الشبكات التي يجب أن تستخدمها، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تحذير هذه الدول من المخاطر، بما في ذلك احتمال أن تضطر واشنطن إلى حجب المعلومات الأمنية عنها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، إن "هناك خطرا. علينا تغيير سلوكنا في ضوء حقيقة أننا لا نستطيع السماح للبيانات الخاصة بالمواطنين، أو البيانات المتعلقة بالأمن القومي، بالمرور عبر هذه الشبكات لأننا لا نثق بها".
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