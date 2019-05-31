5 ملاحظات لمحمد المرسي على الإعلام المصري خلال الفترة الماضية

تقدم الدكتور محمد المرسي، استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بالتهنئة للإعلامين بمناسبة، عيد الإعلاميين.









وكتب "المرسي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تهنئة وتحية في عيد الإعلاميين لكل إعلامي مصري حقيقي مهني مؤهل يعي قيمة الكلمة ويدرك حجم مسئوليته تجاه الوطن والمواطن.

عيد الإعلاميين لهذا العام ربما يكون مختلفًا في مشهده وأجوائه وهو ما نرصده في الآتي:

١- مشهد ضبابي للإعلام المصري اختلطت فيه الأورق، يفتقد للبوصلة ولسياسة إعلامية واضحة ولإدارة إعلامية واعية مؤهلة.. مشهد تتفاقم فيه الفوضي والسلبيات والمشاكل في غالبية وسائل منظومة الإعلام المصري.





٢- ملاحقات مستمرة من المجلس الأعلي للإعلام واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لعدد ليس بقليل من القنوات والبرامج والإعلاميين للخروج الصارخ على المهنية والتجاوز الصريح للأخلاقيات.





٣- أجواء من عدم الاهتمام بعيد الإعلاميين ليس فقط من قبل المسئولين لكن من قبل الإعلاميين أنفسهم ومن قبل المتابعين والمهتمين بالإعلام أيضًا .. لأول مرة لا أجد احتفالا أو اهتماما يليق بهذه المناسبة.





٤- شبه غياب لكم كبير اعتدنا عليه سابقًا من الكتابات والتهاني بعيد الإعلاميين سواء بوسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك/تويتر"، وبوضوح أكثر شبه غياب للرغبة في التهنئة بهذه المناسبة!.





٥- أجواء من التوتر داخل ماسبيرو بتحويل سبعة من الإعلاميين للنيابة العامة، وهو أمر لا يليق بهذا الكيان الكبير الذي نأمل من قياداته في يوم عيدهم سحب البلاغات المقدمة ضدهم وحل المشاكل وتسوية الخلافات سواء كانت في العمل أو شخصية داخل المبني.





• خالص الأمنيات بالأفضل دائما لمنظومة الاعلام المصري.