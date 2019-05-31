للعروس.. إليكِ أجمل ماسكات البشرة الحساسة طبقيها قبل الزفاف

كلما اقترب موعد زفافك زادت حاجتك للحصول على أجمل بشرة صافية وخالية من الشوائب، والتي من خلالها ستحصلين على مكياج مثالي لطالما حلمت به.





اختاري ماسكات خاصة بـ بشرتك الحساسة وطبقيها قبل الزفاف بأسابيع ولمرات عدّة، إليك أبرز هذه الماسكات:





ماسك الصبّار والزبادي





- ملعقة صغيرة من هلام الصبّار الفريش

- ملعقة صغيرة زبادي

اخلطي الزبادي مع الصبّار، ووزّعيه على بشرتكِ، واتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة.





أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا، ويفضل قبل حفل الزفاف بالشهر، حيث يعمل الصبّار على تهدئة الجلد، ويحدّ من الاحمرار، بينما تغذي الزبادي بشرتكِ وتمنحها اللمعان الطبيعي.





ماسك العسل والشوفان وزيت الزيتون





- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

اخلطي مكونات الثلاثة مع بعضها، وضعيها على بشرتِك.





اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء وغسولكِ الخاص، وتجنّبي فرك بشرتكِ بقوة حتى لا تؤذيها.

جربي الماسك مرة أو مرتين كل أسبوع للحصول على بشرة نضرة وصحية، حيث يساعدكِ العسل على نعومة البشرة وتضييق المسام، والشوفان يزيل الجلد الميت الذي يسبب لبشرتكِ الحساسة المشاكل ، وزيت الزيتون يحمي بشرتكِ من الجفاف.





ماسك الموز وزيت اللوز الحلو





- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة حليب

- حبة موز مهروسة

اخلطي الموز مع الحليب وزيت اللوز في وعاء.

ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.





حاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا لنعومة ونضارة بشرتِك، إذ يُعتبر الموز مهدّئًا وملطفًا قويًّا لبشرتكِ الحساسة، وإن كنتِ تبحثين عن تفتيح طبيعية لنوعية بشرتِك، فالحليب يلعب دورًا قويًّا في هذا الخليط، وزيت اللوز يجعل بشرتكِ تبدو أصغر سنًّا.