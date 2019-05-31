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"المغامسي": ليلة القدر ثابتة لا تتنقل

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:01 م
المغامسي: ليلة القدر ثابتة لا تتنقل
صالح المغامسي
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الفجر السعودي
 
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أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، اليوم الجمعة، حقيقة تنقل وثبات ليلة القدر.

وقال المغامسي في برنامج "منابر النور": بعض العلماء قالوا أن ليلة القدر تتنقل وبعضهم قال أنها ثابتة يوم سابعة وعشرين ووبعضهم يرجح ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين.

وأضاف: "من يقول بالتنقل يقول أن الأحاديث الواردة لم يمكن جمعها على ليلة واحدة، فالاختلاف في الروايات جعل بعض العلماء يقولون أن ليلة القدر تتنقل".

وتابع: "في حين قال البعض أنها مرتبطة بليلة معينة لابعددها، مثلا نقول أنها يوم الاثنين، في العشر الأواخر باختلاف التواريخ كل عام، فاليوم ثابت ولكن التواريخ تتغير".

وكان الشيخ الخثلان قد أوضح أن جمهور العلماء أكدوا أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل؛ حيث إنها اكتسبت شرفها من نزول القرآن فيها، وقال تعالى "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ" وقوله تعالى "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ".

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