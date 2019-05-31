10 قروش حصيلة خسائر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع

انخفض سعر الدولار نحو 10 قروش أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ليسجل نحو 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع، مقابل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع بالمقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بحسب التحديثات الصادرة عن في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.75 جنيه للشراءـ و 16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.75 جنيه للشراء، كما سجل 16.85 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.72 جنيه للشراء، و 16.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.74 جنيه للشراء، و 16.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك البركة

16.73 جنيه للشراء، 16.83 جنيه للبيع.



