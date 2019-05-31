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10 قروش حصيلة خسائر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:25 م
10 قروش حصيلة خسائر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع
سعر الدولار في البنوك اليوم
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 انخفض سعر الدولار نحو 10 قروش أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ليسجل نحو 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع، مقابل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع بالمقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بحسب التحديثات الصادرة عن في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.75 جنيه للشراءـ و16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.75 جنيه للشراء، كما سجل 16.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.74 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك البركة 
16.73 جنيه للشراء، 16.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ci نحو 16.70 جنيه للشراء، و16.80 دودو جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.9 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.86 جنيه للشراء. 

أعلى سعر للدولار وأقل سعر للدولار 

سجل أقل سعر للشراء في كلا من البنك التجاري الدولي وبنك عودة والذي وصل فيه لسعر 16.70 جنيه بينما سجل أكبر سعر للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بـ 16.91 جنيه.


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