ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وداع أسطوري من جماهير الزمالك لـ"جروس" قبل رحيله

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:12 م
وداع أسطوري من جماهير الزمالك لـجروس قبل رحيله
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري
 
Advertisements

يستعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، إلى الرحيل عن مصر بعدما قرر مسئولي الأبيض إنهاء مسيرته مع الفريق عقب التعادل مع الإنتاج الحربي بالأمس.

  

وتوافدت أعدادًا كبيرة من جماهير الأبيض حول فندق إقامة جروس في منطقة الزمالك اليوم، من أجل دعمه ومساندته بعد قرار رحيله.

 

يذكر، أن رئيس الزمالك أعلن مساء أمس إسناد الإدارة الفنية لفريق الزمالك إلى خالد جلال خلفًا للسويسري جروس.

Advertisements
المزيد عن: كورة قرار الرحيل رياضة جروس الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب