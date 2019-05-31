وداع أسطوري من جماهير الزمالك لـ"جروس" قبل رحيله

يستعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، إلى الرحيل عن مصر بعدما قرر مسئولي الأبيض إنهاء مسيرته مع الفريق عقب التعادل مع الإنتاج الحربي بالأمس.

وتوافدت أعدادًا كبيرة من جماهير الأبيض حول فندق إقامة جروس في منطقة الزمالك اليوم، من أجل دعمه ومساندته بعد قرار رحيله.

يذكر، أن رئيس الزمالك أعلن مساء أمس إسناد الإدارة الفنية لفريق الزمالك إلى خالد جلال خلفًا للسويسري جروس.