وزير التجارة الخارجية البريطاني يزور مقر فودافون مصر بالقرية الذكية





قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس ومعالي سفير بريطانيا في مصر جيفري آدامز و كبار مسئولي السفارة و وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية بزيارة مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية ؛ حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ڤودافون مصر حيث استقبله ايمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات والسيدة اماني ربيع رئيس قطاع خدمات ڤودافون الدولية للتعهيد والسيدة نهي سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام





وعرض الكسندر فرومان استراتيجية وحجم اعمال فودافون مصر و استثماراتها في السوق مصري.





واختتم الوفد رفيع المستوي زيارتهم بجولة في مركز خدمه العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر.











