ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التجارة الخارجية البريطاني يزور مقر فودافون مصر بالقرية الذكية

الجمعة 31/مايو/2019 - 02:07 م
وزير التجارة الخارجية البريطاني يزور مقر فودافون مصر بالقرية الذكية
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس ومعالي سفير بريطانيا في مصر جيفري آدامز و كبار مسئولي السفارة و وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية  بزيارة مقر شركة فودافون  مصر في القرية الذكية ؛ حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ڤودافون مصر حيث استقبله ايمن عصام  مدير الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات والسيدة اماني ربيع رئيس قطاع خدمات ڤودافون الدولية للتعهيد والسيدة نهي سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام  

وعرض الكسندر فرومان استراتيجية وحجم اعمال فودافون مصر و استثماراتها  في  السوق مصري. 

واختتم الوفد رفيع المستوي زيارتهم بجولة في مركز خدمه العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب