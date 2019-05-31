وزير الإسكان: مد فترة الحجز الإليكتروني لوحدات الإعلان الـ11 حتى 20 يونيو المقبل.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني "www.shmff.gov.eg"، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى، حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم 31 مايو 2019.





وأوضحت وزارة الإسكان أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيلات الممنوحة فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تنفذها مختلف الوزارات.



