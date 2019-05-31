وزير الإسكان: مد فترة الحجز الإليكتروني لوحدات الإعلان الـ11 حتى 20 يونيو المقبل.
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:52 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني "www.shmff.gov.eg"، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى، حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم 31 مايو 2019.
وأوضحت وزارة الإسكان أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيلات الممنوحة فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تنفذها مختلف الوزارات.
Advertisements
المزيد عن: وزير الاسكان الاعلان 11 وزير الاسكان الاسكان اخبار وزارة الاسكان اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان الان
- "الإسكان": بيع أكثر من 300 ألف كراسة شروط بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى
- "الإسكان": 40471 مواطنًا غير مطابق لشروط الإعلان العاشر و930 لم يسددوا جدية الحجز
- عاجل.. موعد بدء سحب كراسات شروط الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى
- تعرف على شروط الحصول على وحدة سكنية بالأقصر
- صلاح حسن يكشف عقوبة استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي لأغراض تجارية
- "الجزار" يعلن تفاصيل الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى.. وسحب الكراسات الإثنين المقبل
- اليوم.. بدء سحب كراسات شروط الإعلان الحادى عشر بمحافظات الصعيد
- للراغبين في الحجز.. كراسات شروط الإعلان الـ11 متاحة من اليوم بـ47 مكتب بريد
- اليوم.. بدء الحجز وسداد المقدمات لوحدات الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعي
- الإسكان: 3039 مواطناً دفعوا مقدمات حجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى