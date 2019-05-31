الاتحاد التونسي يصدم نجم الزمالك
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:45 م
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي للاتحاد التونسي لكرة القدم حقيقة استدعاء التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه إلى قائمة نسور قرطاج في أمم افريقيا 2019.
وأكد قيس أن النقاز خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب التونسي لبطولة أمم افريقيا والأمر انتهى بعد إعلان القائمة الرسمية التي ستخوض البطولة.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد خرجت في الساعات الماضية تؤكد على استدعاء النقاز خلال الساعات المقبلة إلى قائمة المنتخب التونسي.
وكان المنتخب التونسي قد استدعى فرجاني ساسي من صفوف نادي الزمالك إلى القائمة المشاركة في أمم افريقيا 2019 بعد المستويات المميزة التي قدمها النقاز مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
Advertisements
المزيد عن: منتخب تونس كورة رياضة النقاز الكونفدرالية الزمالك
- منتخب تونس يطلب معلول من الأهلي استعدادا لمواجهة مصر
- خاص - ثنائي الزمالك التونسي يعتذر عن مواجهة المغرب للحاق بمباراة الداخلية
- تعرف على تشكيلة تونس في مباراتها أمام المنتخب المصري
- إثر رد فعله الغير رياضي.. فرجاني ساسي يعتذر من التونسيين (صورة)
- الاتحاد التونسي يحسم موقف "ساسي" من المشاركة في بطولة إفريقيا
- الاتحاد التونسي يكشف في بيان رسمي أخر تطورات إصابة فرجاني ساسي
- "كشريدة" يهدد مشاركة نجم الزمالك في بطولة أمم إفريقيا
- فرجاني ساسي يصدم الزمالك في نهائي الكونفيدرالية
- 21 لاعبا محترفا في معسكر نسور قرطاج لكأس أمم إفريقيا