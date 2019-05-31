سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الجمعة 31-5-2019

استقرت اسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-5-2019 حيث سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم سعر 515 جنيهًا، وعيار 21 تراجع اليوم إلى 601 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب ، وعيار 24 نحو 687 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 4808 جنيهًا.





وعلى المستوى العالمي نزلت أسعار الذهب في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تتنامي حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد العالمي.





وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1276.30 دولار للأوقية.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.37 دولار للأوقية. كان المعدن هبط إلى 14.25 دولار يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.





وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 792 دولارا للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 785.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1336.85 دولار للأوقية.



