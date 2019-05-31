د.حماد عبدالله يكتب: إقتراح بتقديم قروض لموظفي الدولة !!





كتبت أكثر من مرة في "روزاليوسف" اليومية و وفي مقال شهير بجريدة "أخبار اليوم", جاء له مانشيت على أول صفحة, بضرورة أن يقوم "البنك المركزي المصري" بآليه جديدة, وهي إقراض موظفي الدولة ( 5.6مليون موظف), قرضاًَ حسناً, بضمان المعاشات, وأن يكون السداد لهذا القرض بعد فترة سماح لمدة عامين على الأقل, حتى تستطيع شرايين الإقتصاد في مصر أن يُضَخْ بها دماء جديدة , سيولة, وأن تقوم الشركات الإنتاجية في زيادة مبيعاتها وكذلك شركات الخدمات تقدم خدمات إضافية لطالبيها وذلك سيتحقق بعد أن تستطيع فئة في المجتمع تتعدى العشرون مليون نسمة, حيث بواقع 4أفراد في أسرة الموظف المقترض , سوف تتسوق منتجات صناعية أو خدمات, وتستطيع تلك الأسر التى تعمل على توفير مبلغ من المال لإعداد بناتها أو أبنائها للزواج, في أن تعجل بذلك الحدث الطيب في المجتمع, مما ينشط أيضاً حركة العمران في مصر وأيضاً في إيجاد وسائط مالية للسداد سواء بالتقسيط المريح أو بالأجل الطويل للمديونية المزدوجة, سواء للقارض وهو (البنك المركزي) أو من يوكله في الإقراض من البنوك العامة أو الخاصة.

















وأيضاَ فيمن سيقرض الطالب للسلعة أو الخدمة التى يفوق سعرها (قيمة القرض الممنوح للمواطن)!!

كتبت عن هذا في أوقات كانت الحياة الإقتصادية في مصر تعاني من مشاكل عدم وجود سيولة لدى المواطنين, وتوقف كثيرين عن التسوق وبالتالي, توقف أو تعطل بعض خطوط الإنتاج في مصانعنا التى تنتج سلع معمرة أو سلع إستهلاكية.

واليوم أعيد نشر هذه الفكرة إهداء إلى الدكتور/ محمد معيط – وزير المالية والأستاذ/ طارق عامر (محافظ البنك المركزى).

على أن يتم الإتفاق بين البنوك العامة والخاصة بضمان المعاشات تقوم وزارة المالية بتقديم هذه (المنحة) المالية لموظفى الدولة بما لا يزيد عن خمسون الف جنيهاً للقرض وبما لا يزيد عن 10% (فوائد منقوصة) تدريجياً مع السداد.