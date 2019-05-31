غلق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم.. 5 أشياء حدثت وأنت نائم





شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، من بينها ضبط عاطل بحوزته 30 جرام هيروين بمترو النفاق، والعثور على بقايا حقبة العصر الجليدي لكوكب الأرض في جزر المالديف، فضلا عن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على السلع المكسيكية؛ لوقف الهجرة غير الشرعية.





خالد جلال مديرا فنيا للزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، وتعيين خالد جلال مديرا فنيا بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "جروس عقد انتهى وهايروح لبلده خلاص، وخالد سيكون مديرا فنيا للزمالك مستمر وليس بشكل مؤقت".





ضبط عاطل بحوزته 30 جرام هيروين بمترو الأنفاق

قررت نيابة مصر القديمة حبس عاطل بتهمة الإتجار في الهيروين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت النيابة على 35 "تذكرة هيروين" ضبطت مع المتهم، وأحالتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان مدي تأثير المادة المخدرة.





وقال المتهم في التحقيقات، إنه "كان يستقل مترو الأنفاق لمقابلة أحد زبائنه في محطة الزهراء، وأثناء انتظاره على رصيف المحطة فوجئ بأحد الضباط يطلب منه إبراز هويته الشخصية، وأثناء محاولته الهرب تمكن الضابط من القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على 35 تذكرة هيروين".





وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





ترامب يفرض رسوما جمركية على السلع المكسيكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف الهجرة غير الشرعية.





وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في 10 يونيو ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك حتى يتم إيقاف المهاجرين غير الشرعيين من الدخول عبر المكسيك".





العثور على بقايا حقبة العصر الجليدي للأرض في المالديف

عثر باحثون أمريكيون على أول بقايا من العصر الجليدي الأخير للأرض، الذي استمر لملايين السنين.





وقال باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية، إنهم أثناء قيامهم بدراسة عينات أساسية من رواسب الحجر الجيري تحت الماء، في أرخبيل جزر المالديف جنوب آسيا، عثروا على بقايا من العصر الجليدي.





غلق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم

قرّر المجلس العسكري السوداني إغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطريّة بالخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن.





وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته، حسب "سكاي نيوز".





حرق مركز أمني بالجزائر بعد مقتل شاب

ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن أشخاصا غاضبون أقدموا على حرق مركز لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، على خلفية مقتل شاب في ظروف غامضة ببلدة بن مهيدي بولاية الطارف شرقي الجزائر.

وأفادت التقارير بأن سكان قرية سيدي مبارك أقدموا على حرق مركز الدرك الوطني بلدة العربي بن مهيدي، بعد الإفطار من مساء أمس الخميس، عقب وفاة شاب، وسط تكهنات بأنه ربما يكون قد قتل برصاص دركيين.



