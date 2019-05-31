حكايات اليوم.. حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد بقطر الأبرز

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 31 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 31 مايو، مبايعة حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد بقطر، فضلًا عن ميلاد الفنان يونس شلبي.

حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد بقطر

في مثل هذا اليوم عام 1977، تم مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر، ثم تولى الإمارة في 27 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب أبيض على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.





استقالة رئيس ألمانيا

و31 مايو 2010، استقال الرئيس الألماني هورست كولر من منصبه وذلك بعد الإدانة الواسعة التي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان.





ميلاد يونس شلبي

والفنان يونس شلبي من مواليد 31 مايو 1941م، وولد في ميدان الطمهي بالمنصوره، ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي و عادل إمام.





وشارك يونس شلبي في أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل) إضافة إلى (بوجي وطمطم) وهو مسلسل للاطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان. قل نشاطه الفني بسبب المرض وذلك لحين وفاته في 12 نوفمبر 2007 عن 66 عامًا.





رحيل حمد المبارك الصباح

وفي مثل هذا اليوم عام 1938 رحل عن عالمنا الشيخ حمد المبارك الصباح، ابن الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، وهو أحد الثلاثة الذين رشحهم وجهاء الكويت كي يتولى أحدهم الحكم بعد وفاه الشيخ سالم المبارك الصباح، كان محبوبَا من والده بشكل كبير، ولم يمنح والده لأي أحد من ابنائه حبَا مثل حبه له، وفي زواجه أقام له والده حفله لم تعهد لها الكويت نظير في أيامها كلها.





اليوم العالمي للكف عن التدخين

واليوم العالمي لمكافحة التدخين هو مناسبة عالمية يحتفل بها في 31 مايو من كل عام حيث أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 1987.





وهي المناسبة التي تسعى للفت النظر العالمي نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معا أو حتى على الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث ولتفعيل إجراءات المكافحة والسيطرة على هذا الوباء الخطير.





يستهدف هذا اليوم تخفيض نسبة 5.4 مليون حالة وفاة سنويا من جراء أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخر.





ومنذ 1988 قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من جائزة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى منظمات وأشخاص قدموا اسهامات استثنائية وفعالة لغرض مكافحة التبغ. في 31 أيار 2008 دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على اعلانات السجائر، حيث قالت المنظمة أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة قوية بين اعلانات منتجات التبغ والسجائر وبين بداية التدخين.



