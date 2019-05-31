أوقاف السويس: الأئمة والخطباء بالمساجد "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"

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قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله".



وأشار أن شهر رمضان المبارك ميدان للتنافس في اعمال الخير والبر حيث يتسابق فيه العباد بخالص الاعمال تقربا الي الله عزوجل ولقد كان هذا حال النبي صلي الله عليه وسلم فعن بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن " فرسول الله صلي الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.



وتابع وكيل وزارة الاوقاف ان جميع الخطباء والائمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير مبينآ ان حكمة الله اقتضت ان جعل العشر الاواخر من رمضان فرصة للمحسن ان يستزيد من الخيرات وللمقصر ان يستدرك ما فات فهي ايام مليئة بالنفحات الالهية والعطايا الربانيه التي امتن الله بها علي عباده فحري بكل مسلم ان يتعرض فيها لرحمات الله عزوجل حيث يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام " ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل احدكم ان يصيبه منها نفحة لا يشقي بعدها ابدا " لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الاواخر من رمضان بالمزيد من العبادة والطاعة والاقبال علي الله عز وجل.



وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والاعلام بمديرية أوقاف السويس إن وكيل الوزارة أكد على مديري الادارات الفرعية الخمس وجميع المفتشين بالمتابعة والادارات الفرعية عليهم بمتابعة الاداء لجميع الائمة والخطباء ورصد أي مخالفات.