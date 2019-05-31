اليوم الـ 26 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ





*المغناطيسيّة الشّخصيّة**





*مُقدّمَة فى علم النّفس....





(تعريف المغناطيسيّة الشخصيّة)

هى تلك القوّة النفسيّة الكامنة فى الإنسان والتى لها شأنٌ عظيم فى تحقيق آماله ومن مُمَيزاتها أنها تُكسِب صاحبها ثقة من حوله وإحترامهم وإجلالهم له وتجعلهم مشدودين تجاهه كأنه قُطب مغناطيس.









((الفصل العاشر)) طرق التأثير المُباشر بواسطة إرسال التموّجات المغناطيسيّة ، طريقة الفوتوغرافيا العقلية ، طريقة الجهاز العصبى الوجدانى ، طريقة الجهاز العضلى.





*طُرق التأثير المُباشر بواسطة إرسال التموّجات المغناطيسيّة:

إكتساب المغناطيسيّة أو الجاذبيّة والقبول له طرق مُباشرة ثلاث ، لكن قبل الشروع في أى واحدٍ منها ينبغى على الشخص أن يجلس فى غرفة منعزلة هادئة خالية من الضوضاء تماماً ، يستريح جسمه فيها راحةً تامّة ، فيتمدّد أو يضطجع بجنبه على أريكة أو ماشابه ويظل ساكناً بلا أدنى حركة لمدة عشر دقائق، لايفكر فيها فى أى مشكلة أو خاطر مُزعج ، فتكون عضلات جسده مُسترخية وحالة عقله خالٍ من أى تشويش ، فإذا وصل الشخص لتلك الحالة من الصفاء الجسدى والعقلى بعد مُضى العشر دقائق أصبح مُستعداً للأخذ بأحد الطرق الثلاث الآتية والتى يُمكن من خلالها إبراز قدراته المغناطيسيّة الكامنة لديه وتعليتها واستخدامها بشكلٍ إيجابى.









1-طريقة الفوتوغرافيا العقلية: بعد أن تكون قضيت عشر دقائق فى تهيئة جسدك وعقلك للوصول لحالة من الصفاء الذهنى والجسدى ، قم بكتابة رغبة (إبدأ برغبة بسيطة) ترغب فى إكتسابها فى ورقة كأن تكتب أنك ترغب أن تنجح فى دراستك أو تتفوق فى مسابقة رياضيّة أو تُنهى خصومة مع شخص أو تتوقف عن التدخين ، أنظر لتلك الورقة بتركيز وثبات مع أخذ شهيق وزفير هادئ وطويل ، لمدة عشر دقائق ، هذه الطريقة مغزاها بأن هدفك الذى كتبته فى الورقة سينطبع فى بطارية عقلك اللاواعى وكأنها فوتوغرافيا ، ليبدأ عقلك بعدها فى التصرف بشكل تلقائى للوصول لهذا الهدف لكن بأسلوب هادئ جذّاب للآخرين.





***المَصْدَر: كتاب المغناطيسيّة الشخصيّة أو طرق الجاذبيّة وتقوية الإرادة لجمعيّة المباحث النفسيّة بأوروبا بقلم أحمد بهجت***



























