اليوم.. الترجي والوداد في مواجهة نارية بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فريق نادي الوداد الرياضي المغربي على الملعب الاوليمبي برادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت الأسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد لقاء الذهاب وجود حالات جدل تحكيمية كان بطلها المصري جهاد جريشة الذي أخرج النقاش لاعب الوداد بالبطاقة الحمراء بالإضافة إلى أنه رفض إحتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض على الرغم من عودته لتقنية الفيديو.

وقرر الكاف بعد كل هذه القرارات الخاطئة إيقاف جريشة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من التواجد بين الحكام الذين تم إختيارهم لتولي القيادة التحكيمية لمباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر بداية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بالتوقيت العالمي لجرينيتش +GMT وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.