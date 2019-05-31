شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم االخميس، أبرزها تولي سيرجيو مهمة تدريب التعاون بشكل رسمي.

ويعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أهم أخبار التعاون السعودي يوم الخميس 30-5-2019:

سيرجيو يتولى تدريب التعاون بشكل رسمي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، مساء الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي باولو سيرجيو، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا للراحل بيدرو إيمانويل.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب معلقًا عليها : "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين.

وتنتظر باولو مهمة صعبة، حيث تنتظر جماهير الفريق موسمًا أقوى من الموسم الإستثنائي الماضي، بعدما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه، والحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فهل سينجح باولو في تعويض رحيل مواطنه بيدرو؟

محمد القاسم يقترب من الاستمرار في رئاسة التعاون

تتجمه النية لدى أعضاء مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى تجديد رئاسة محمد القاسم للنادي وذلك بسبب النجاحات التاريخية التي حققها بعد تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ بالإضافة إلى التأهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بإحتلال المركز الثالث في الدوري.

وكتب الحساب الرسمي لفريق نادي التعاون عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه تم تحديد يوم الثامن عشر من شهر يونيو المقبل لإنعاقد الجمعية العمومية للفريق.

وكانت الجمعة العمومية العادية التي تم إنعاقدها في العام 2017 قد زكت القاسم وأعضاء مجلس إدارته لرئاسة النادي.