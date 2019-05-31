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عاجل.. خالد جلال مديرا فنيا للزمالك

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:52 ص
عاجل.. خالد جلال مديرا فنيا للزمالك
خالد جلال
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الفجر الرياضي
 
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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، وتعيين خالد جلال مديرا فنيا بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "جروس عقد انتهى وهايروح لبلده خلاص، وخالد سيكون مديرا فنيا للزمالك مستمر وليس بشكل مؤقت".

 

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.


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