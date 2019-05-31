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رئيس الزمالك: "لن ألعب مباراة الحرس لو الأهلي ملعبش أمام المقاولون"

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:48 ص
رئيس الزمالك: لن ألعب مباراة الحرس لو الأهلي ملعبش أمام المقاولون
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لن يلعب مباراة حرس الحدود المقبلة في الدوري، إلا بعد أن يخوض الأهلي لقاء المقاولون العرب.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "لن ألعب مباراة حرس الحدود يوم الإثنين لو الأهلي ملعبش مباراة المقاولون في بطولة الدوري المصري".

 

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.


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