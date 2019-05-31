عاجل.. رئيس الزمالك يعلن رحيل 3 من نجومه
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:44 ص
الفجر الرياضي
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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية بشأن رحيل عدد من لاعبي القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح
اليوم: "فيه 3 لاعبية هما عارفين نفسهم هايروحوا وهايمشوا من النادي ".
وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة
التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.
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