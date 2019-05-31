عاجل.. رئيس الزمالك يعلن رحيل 3 من نجومه

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية بشأن رحيل عدد من لاعبي القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "فيه 3 لاعبية هما عارفين نفسهم هايروحوا وهايمشوا من النادي ".

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.