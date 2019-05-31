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"أبو الغيط": هناك قرارات عربية ضد التدخل التركي في الدول العربية

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:54 ص
أبو الغيط: هناك قرارات عربية ضد التدخل التركي في الدول العربية
أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك قرارات عربية تستنكر التدخلات التركية في الشأن العربي، في سوريا والعراق.

وأشار "أبو الغيط"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية السعودي، بعد القمتين العربية والخليجية الطارئة، إلى أن اجتماع اليوم كان يركز بالأساس على زيادة التوتر في منطقة الخليج العربي، ولكن هناك قرارات سابقة في الشأن التركي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لقطر، فهي دولة عضو في الجامعة العربية وكانت ممثلة على مستوى رئاسة الوزراء.
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