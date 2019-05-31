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"أبو الغيط": في هذه الحالة لا حاجة للأعمال العدائية بين أمريكا وإيران

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:58 ص
أبو الغيط: في هذه الحالة لا حاجة للأعمال العدائية بين أمريكا وإيران
أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يجب استباق الأحداث والتعليق على مسألة قياك حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار "أبو الغيط"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية السعودي، بعد القمتين العربية والخليجية الطارئة، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت قطع بحرية للمنطقة وأعلنت أنها لا تريد حربا ولكنها تحمي مصالحها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن إيران يجب أن تعيد النظر في سياساتها في الإقليم، وإذا حدث هذا فلا أعتقد أن هناك حاجة لأعمال عدائية بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا: "ولكن فلننتظر".
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