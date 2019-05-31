"أبو الغيط": القمة العربية الطارئة رسالة حازمة لمن يتدخل في شأن الخليج



وأشار "أبو الغيط"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية السعودي، بعد القمتين العربية والخليجية الطارئة، إلى أن هناك تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، ورسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، ثالثا الوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات على اللاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لخطوط ومعامل النفط في السعودية.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الرؤساء طالبوا بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، وبمجرد تلقي الدعوة السعودية كان رد الفعل العربي سريع للغاية وفي أقل من 36 ساعة كانت هناك 16 دولة عربية تؤيد الانعقاد الفوري لهذه القمة.



وشدد على أن دول الجامعة العربية لا تدفع نحو المواجهة في الخليج، ولكن تطالب بالاستقرار ولكن مع الاحترام للدول العربية، وهذه لا يجب أن تمر مرور الكرام.

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية، جاءت لكي ترسل رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل في شأن الخليج، أو يتعرض لأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المملكة العربية السعودية.