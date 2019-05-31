عاجل.. وزير الخارجية السعودية: إيران أصبحت معزولة دوليا
الجمعة 31/مايو/2019 - 03:07 ص
نعيم يوسف
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قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، إن نهج المملكة العربية السعودية واضح، ودعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية.
وأضاف "العساف"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الطارئة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.
وعن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قال الوزير السعودي إن "هذا يعود للأخوة في فلسطين".
وأضاف "العساف"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الطارئة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.
وعن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قال الوزير السعودي إن "هذا يعود للأخوة في فلسطين".
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