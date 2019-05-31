ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. وزير الخارجية السعودية: إيران أصبحت معزولة دوليا

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:07 ص
عاجل.. وزير الخارجية السعودية: إيران أصبحت معزولة دوليا
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، إن نهج المملكة العربية السعودية واضح، ودعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية.

وأضاف "العساف"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الطارئة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.

وعن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قال الوزير السعودي إن "هذا يعود للأخوة في فلسطين".
Advertisements
المزيد عن: القمة العربية الطارئة السعودية إيران أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب