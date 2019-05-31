"الديهي": حلف الناتو دخل ليبيا لإسقاط القذافي بفتوى من "علي الصلابي"
الجمعة 31/مايو/2019 - 02:47 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حلف الناتو دخل إلى ليبيا لإسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي بفتاوى شرعية من قيادات جماعة الإخوان المسمين.
وأوضح "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن المفتي الليبي علي الصلابي، أفتى بأن دخول الناتو لإسقاط نظام القذافي من الضرورات والضرورات تبيح المحظورات.
وأشار إلى أن بعض المشايخ لازالوا حتى الآن يبررون ويبيحون تدخل قوات أجنبية ي بلادهم.
وأوضح "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن المفتي الليبي علي الصلابي، أفتى بأن دخول الناتو لإسقاط نظام القذافي من الضرورات والضرورات تبيح المحظورات.
وأشار إلى أن بعض المشايخ لازالوا حتى الآن يبررون ويبيحون تدخل قوات أجنبية ي بلادهم.
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