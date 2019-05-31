إسلام صالح: مستعدون لإنهاء أزمتنا مع المصري بشرط

أبدى إسلام صالح لاعب نادي سموحة الحالي، استياؤه من تجاهل النادي المصري لمستحقاته.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتوت عبر فضائية صدى البلد: "لم يقدرنا أحد من النادي المصري، لدينا مستحقات لم نحصل عليها حتى الأن.

وأردف: "على أتم الاستعداد لإنهاء الأزمة بشكل ودي بشرط الحصول على مستحقاتنا تدريجيا".

وأتم كلماته: "سنعطي لهم مهلة حتى انتهاء عيد الفطر، ونتمنى أن يكون هناك خطوة إيجابية".