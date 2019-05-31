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إسلام صالح: مستعدون لإنهاء أزمتنا مع المصري بشرط

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:33 ص
إسلام صالح: مستعدون لإنهاء أزمتنا مع المصري بشرط
اسلام صالح
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الفجر الرياضي
 
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أبدى إسلام صالح لاعب نادي سموحة الحالي، استياؤه من تجاهل النادي المصري لمستحقاته.

 

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتوت عبر فضائية صدى البلد: "لم يقدرنا أحد من النادي المصري، لدينا مستحقات لم نحصل عليها حتى الأن.

 

وأردف: "على أتم الاستعداد لإنهاء الأزمة بشكل ودي بشرط الحصول على مستحقاتنا تدريجيا".

 

وأتم كلماته: "سنعطي لهم مهلة حتى انتهاء عيد الفطر، ونتمنى أن يكون هناك خطوة إيجابية".

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