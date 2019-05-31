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لاعب طنطا ينتقل إلى القناة في صفقة انتقال حر

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:16 ص
لاعب طنطا ينتقل إلى القناة في صفقة انتقال حر
محمد خليفة
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شيماء أمين
 
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تعاقد نادي القناة مع ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد مع اللاعب محمد خليفة لاعب طنطا لثلاثة مواسم قادمة بدوري الممتاز "ب".

 

تم التعاقد في وجود عماد الخواجه نائب رئيس نادى القناة، والمهندس محمد عنانى عضو مجلس الإدارة، ومحمد صادق مدير الكرة ووائل الجمل وكيل الاعب.

 

يذكر أن خليفة هو ثالث صفقات القناة بعد ضم الثنائي شوقي فتحي وأحمد عبد الرحمن .

 

كان محمد خليفة لاعب الجناح الأيمن قد سبق ولعب في صفوف الإنتاج الحربي وأسوان وغزل المحلة والمصري البورسعيدي والداخلية وأخيرا طنطا وساهم في صعودها للممتاز.

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