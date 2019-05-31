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مدرب الرائد السعودي يقترب من الدوري الإماراتي

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:13 ص
مدرب الرائد السعودي يقترب من الدوري الإماراتي
الألباني بيسنيك هاسي
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية، اقتراب الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي، من الرحيل إلى الدوري الإماراتي.

 

وتلقى هاسي عرضًا من نادي خورفكان، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإماراتي للمحترفين في الموسم القادم، ليحل بديلاً للمدير الفني عبد الوهاب عبد القادر.

 

وأشارت التقارير إلى وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة، في ظل رغبة الفريق الإماراتي للاستعداد جيدًا للموسم القادم، والاستمرار ضمن الكبار.

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