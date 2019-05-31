عاجل.. إجراءات نارية من الأهلي ضد نجميه بسبب واقعة الخميس
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:58 ص
علي نبوي
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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على كلٍ من؛ إسلام محارب، ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساء الخميس.
جاءت العقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع
الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.
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