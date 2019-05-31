لاميلا: ليفربول قوي للغاية.. ولن نسمح لهم بالفوز
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:49 ص
عمر عبدالعزيز
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أكد إيريك لاميلا نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه لم يكن أحد متوقعًا قبل بضعة سنوات أن يلعب فريقه نهائي التشامبيونزليج، وأن الفضل في ذلك يعود للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.
وقال لاميلا في تصريحات صحفية: "نحن قاتلنا كثيرًا للوصول للنهائي ولن نسمح لهم بالفوز، ليس لدينا ما نخسره ولن نستسلم".
وأضاف: "أن نعيش أجواء النهائي وأن نلعب المباراة النهائية هو أمر لا يصدق".
وواصل: "نحن متحمسون للغاية، يحلم المرء منذ الصغر بمثل هذا النوع من المباريات".
وتابع: "لا نعرف كم نهائي يمكننا لعبه لذلك سنستمتع بهذا النهائي".
واختتم: "ليفربول خصم قوي للغاية، هم يعتقدون أننا كذلك".
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