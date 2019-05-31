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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ندعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تحديات تواجههم الآن".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، أن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجسور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن العربي.

