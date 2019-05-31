"السيسي": أي تهديد يواجه الخليج يقتضي منا مواجهته بمنتهى الحكمة والحزم
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:40 ص
كساب أحمد
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تهديد يواجه الخليج يقتضي منا جميعًا مواجهته بمنتهى الحكمة والحزم.
وأضاف السيسي، خلال القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية، أن العرب لن يقبلوا بأي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورة لاحتواء أي توتر ومنع انفجار الوضع، فالعرب كانوا وما زالوا دعاة سلام.
وأضاف السيسي، خلال القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية، أن العرب لن يقبلوا بأي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورة لاحتواء أي توتر ومنع انفجار الوضع، فالعرب كانوا وما زالوا دعاة سلام.
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