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السيسي: أمن الخليج أحد الركائز الرئيسية لمصر

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:32 ص
السيسي: أمن الخليج أحد الركائز الرئيسية لمصر
السيسي
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كساب أحمد
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربية.

وأضاف السيسي، خلال القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية، أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية كبيرة، لافتًا إلى أن أمن الخليج يمثل أحد الركائز الرئيسية لمصر، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.
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