أبوالغيط: أمن الخليج من أمن العرب جميعًا.. ونتضامن مع الإجراءات التي تتخذها السعودية
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:28 ص
أمنية فوزي
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن العرب كما هم عبر التاريخ لا يبتغون غيرهم بالعداوة، ولا يبتغون غير حسن الجوار، ولا يقبلون أن تمس أمورهم أو شعوبهم.
وتابع "أبو الغيط"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة: "نتحدث بصوت واحد رافض للنيل من أمن شعوب المنطقة أو مقدراتها".
وأكد أن تهديد الأمن الملاحي وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا، مستكملًا: "نتضامن مع المملكة العربية السعودية تجاه كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها"، مؤكدًا أن أمن الخليج من أمن العرب جميعًا.
وتابع "أبو الغيط"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة: "نتحدث بصوت واحد رافض للنيل من أمن شعوب المنطقة أو مقدراتها".
وأكد أن تهديد الأمن الملاحي وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا، مستكملًا: "نتضامن مع المملكة العربية السعودية تجاه كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها"، مؤكدًا أن أمن الخليج من أمن العرب جميعًا.
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