القادة العرب يلتقطون صورة تذكارية قبل انطلاق القمة العربية الطارئة

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التقط القادة العرب، صورة تذكارية، قبل بدء انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة، التي ستنطلق بعد قليل.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى قصر الصفا، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة بالسعودية.

