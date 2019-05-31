القادة العرب يلتقطون صورة تذكارية قبل انطلاق القمة العربية الطارئة
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:07 ص
أمنية فوزي
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التقط القادة العرب، صورة تذكارية، قبل بدء انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة، التي ستنطلق بعد قليل.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى قصر الصفا، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة بالسعودية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى قصر الصفا، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة بالسعودية.
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