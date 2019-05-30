أليسون: نهائي 2005 كان تاريخيًا.. ولا يجوز الإحتفال بأخطاء الحراس

أشار البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه قد شاهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بين ليفربول وميلان، حيث كانت مباراة تاريخية, مع وجود حارسَين رائعين - دوديك و ديدا، الذي هو صديق له.





وقال أليسون في تصريحات صحفية: "دوديك كان رائعا, ليس فقط من أجل تصدياته خلال المباراة لكن أيضا لتصدياته أثناء ضربات الترجيح".





وأضاف: "في مهنتنا، إما أن تكون البطل أو الساذج, لا يوجد أمر وسط".





وواصل: "إنه خليط من المشاعر. من الواضح أنك تصبح سعيد لانك سجلت هدفا, لكن عليك أن تتعاطف مع الحارس الآخر, لأنه ممكن أن يكون أي منا في مكانه".



