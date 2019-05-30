أليسون: نهائي 2005 كان تاريخيًا.. ولا يجوز الإحتفال بأخطاء الحراس
الخميس 30/مايو/2019 - 11:50 م
عمر عبدالعزيز
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أشار البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه قد شاهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بين ليفربول وميلان، حيث كانت مباراة تاريخية, مع وجود حارسَين رائعين - دوديك و ديدا، الذي هو صديق له.
وقال أليسون في تصريحات صحفية: "دوديك كان رائعا, ليس فقط من أجل تصدياته خلال المباراة لكن أيضا لتصدياته أثناء ضربات الترجيح".
وأضاف: "في مهنتنا، إما أن تكون البطل أو الساذج, لا يوجد أمر وسط".
وواصل: "إنه خليط من المشاعر. من الواضح أنك تصبح سعيد لانك سجلت هدفا, لكن عليك أن تتعاطف مع الحارس الآخر, لأنه ممكن أن يكون أي منا في مكانه".
واختتم بقوله: "لأ أحد محصن من الخطأ, لذلك لا أستطيع الاحتفال بهدف يأتي بسبب خطأ حارس بنفس الطريقة التي نحتفل بها بأهداف أخرى".
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